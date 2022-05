Mondiali: Fifa, ad Al Rayyan da 7 a 14/6 spareggi interzona

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - La Fifa ha annunciato che i play off, o spareggi, per gli ultimi posti ai Mondiali in Qatar, quelli fra nazionali provenienti da diverse zone continentali, si giocheranno tutti, in gara unica, dal 7 al 14 giugno allo stadio Ahmad bin Ali di Al Rayyan.

Nello specifico, la sfida tra Australia ed Emirati Arabi si giocherà il 7, mentre il match tra la vincente di questa sfida e il Perù è previsto il 13 giugno. Il giorno dopo, invece, scenderanno in campo Costa Rica e Nuova Zelanda, altra partita che assegnerà un posto nel torneo iridato.

Rimane anche da assegnare un posto a un'europea, e a questo proposito è stato ricordato che la 'semifinale' dello spareggio delle qualificazioni europee tra Scozia e Ucraina si giocherà l'1 giugno a Glasgow (Hampden Park). La vincente di questo incontro giocherà il 5 giugno a Cardiff con il Galles. (ANSA).