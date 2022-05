Giro: sono 45 gli italiani al via, Bardiani tutta tricolore

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Saranno 45 i corridori italiani al via del 105/o Giro d'Italia di ciclismo, pronto a scattare venerdì da Budapest. Il numero è stato ufficializzato poco fa, dopo la presentazione della 'starting list' definitiva della corsa rosa. La squadra col maggior numero di atleti di casa è la Bardiani Csf Faizané, che ne schiererà 8: Luca COVILI, Filippo FIORELLI, Davide GABBURO, Sacha MODOLO, Luca RASTELLI, Alessandro TONELLI, Filipoo ZANA, Samuele ZOCCARATO. Al secondo posto la Eolo Cometa, con 7: Vincenzo ALBANESE, Davide BAIS, Lorenzo FORTUNATO, Mirco MAESTRI, Samuele RIVI, Diego ROSA, Francesco GAVAZZI. Segue la Drone Hopper Androni Giocattoli, con 4: Mattia BAIS, Simone RAVANELLI, Filippo TAGLIANI, Edoardo ZARDINI. La Astana Qazaqstan ne avrà 3: Valerio CONTI, Fabio FELLINE, Vincenzo NIBALI. Anche la Cofidis presenterà al via 3 concorrenti: Davide CIMOLAI, Simone CONSONNI, Davide VILLELLA.

Stesso discorso per la Trek: (Dario CATALDO, Giulio CICCONE, Jacopo MOSCA. La UAE Emirates avrà Alessandro COVI, Davide FORMOLO, Diego ULISSI. La Alpecin Fenix sarà al via con 2: Jakub MARECZKO, Stefano OLDANI. La Intermarché Wanty Gobert idem: Domenico POZZOVIVO, Lorenzo ROTA. Altri 2 corridori per la Israel PremierTech: Giacomo NIZZOLO, Alessandro DE MARCHI. Un corrdore a testa avranno la Ag2r Citroen (Andrea VENDRAME), la Bora Hansgrohe (Giovanni ALEOTTI), la Groupama Fdj (Jacopo GUARNIERI), la Ineos Grenadiers (Salvatore PUCCIO), la Jumbo Visma (Edoardo AFFINI), la Quick Step Alpha Vynil (Davide BALLERINI), la Team BikeExchange Jayco (Matteo SOBRERO) e il Team Dsm (Alberto DAINESE). (ANSA).