Lega Dilettanti, ecco l'Almanacco 2022 della Giovane Italia

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - C'è un enorme bacino di talento da cui attingere per rinvigorire il calcio italiano. Sono più di 500, tra calciatori e calciatrici, i giovani profili selezionati e descritti dall'Almanacco "La Giovane Italia 2022", presentato nella sede della Lega Nazionale Dilettanti a Roma.

"Quest'iniziativa si inserisce in un periodo storico che ci chiede una maggior attenzione verso i giovani - ha detto il presidente della LND Giancarlo Abete - Come Lega abbiamo l'obiettivo di rafforzare sempre più le nostre rappresentative, che sono cresciute a livello di numeri e attività. Vogliamo inoltre lavorare sui tecnici e sul coordinamento con il Club Italia e la Figc". LND e "La Giovane Italia" hanno poi rinnovato e ampliato la partnership strategica, iniziata nel 2021: lo scopo è dare più spazio e visibilità possibile ai talenti che calcano i campi dilettantistici.

Per la prima volta sono state inserite nell'Almanacco (distribuito in 3000 copie agli addetti ai lavori) anche le schede di 22 promesse (maschi e femmine) del futsal azzurro Under 19, grazie alla collaborazione fra la LGI Sport e la Divisione Calcio a 5, rappresentata dal presidente Luca Bergamini. "Parlare di giovani ci fa sentire uomini migliori, il problema è farlo bene e l'Almanacco è uno strumento per riuscirci", ha affermato proprio Bergamini. La Giovane Italia, nata da un'idea di Paolo Ghisoni e giunta all'11esimo anniversario di attività, quest'anno ha dedicato spazio anche a 23 giocatori della LND, più del doppio rispetto alla scorsa stagione. (ANSA).