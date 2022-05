Champions: Ancelotti,sarà dura ma abbiamo grande opportunità

(ANSA) - MADRID, 03 MAG - "Quella di domani non sarà certo una partita facile, ma abbiamo a portata di mano un'opportunità incredibile di raggiungere un'altra finale, e quindi siamo fiduciosi. Dopo che abbiamo vinto la Liga qui c'è un ambiente molto buono, e possiamo farcela. Vedo i miei tranquilli e concentrati". Così Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions tra il suo Real Madrid, che all'andata ha perso 4-3, e il Manchester City.

"Domani si affronteranno due squadre di grandi qualità, sia individuali sia collettive - dice ancora Ancelotti -. Se arrivi in semifinale, in finale o se vinci la Champions non è solo un fatto di cuore, anche se la personalità è un fattore importante perché ti permette di mostrare le qualità che hai. Sono tanti gli aspetti importanti, e c'è bisogno di tutto perché solo con una cosa la Champions non la vinci. Quindi vincere e qualificarci domani non sarà solo un fatto di spinta emotiva, anche se sono certo che il Bernabeu ci darà il suo solito, enorme, appoggio".

Secondo il suo allenatore, a favore del Real gioca anche il rientro di Casemiro: "Il suo ritorno ci aiuterà perché va a rinforzare l'assetto difensivo, in cui dobbiamo migliorare.

Alaba? Non ci sarà, al suo posto gioca Nacho". (ANSA).