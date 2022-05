Premier: Manchester United a tutta, il Brentford travolto 3-0

Il Manchester United torna al successo in casa, travolgendo per 3-0 il Brentford del danese Crhistian Eriksen, rimasto in campo per tutti i 90'. La squadra allenata da Ralf Rangnick ha aperto le marcature al 9' pt con Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo ha raddoppiato su rigore al 16' st e il francese Rafael Varane ha chiuso i conti al 27' st. Nella classifica della Premier League, dopo il posticipo di questa sera, i 'Red Devils sono sempre sesti, ma con 58 punti, mentre il Brentford è 14/o con 40 lunghezze, le stesse di Aston Villa e Southampton.