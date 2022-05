Champions, Klopp: "A Villarreal noi pronti anche a soffrire"

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - "Domani dovremo essere pronti a soffrire, se necessario, e rimanere sempre in partita. Ci presentiamo a questa sfida in buone condizioni e con un ottimo risultato ma, se partiremo col piede sbagliato, le cose possono complicarsi". Così Juergen Klopp, in conferenza stampa, alla vigilia della semifinale di ritorno della Champions League, in trasferta contro il Villarreal (andata 2-0 per il Liverpool ad Anfield Road).

A Klopp, le cui squadre non hanno mai vinto un match a eliminazione diretta in terra spagnola, non fa paura la trasferta dello stadio De la Ceramica. "Quante volte le squadre spagnole mi hanno eliminato? Avete quel numero a disposizione? No? Nemmeno io. Non credo a queste statistiche", risponde secco.

"In questa Champions abbiamo sempre vinto in trasferta - sottolinea - perché abbiamo giocato sempre bene e meritato".

"Se quella di domani è la partita più importante della stagione? E' la seconda più importante. Quella più importante sarebbe la finale", conclude il tecnico del Liverpool. (ANSA).