Champions: il Villarreal si gioca tutto contro il Liverpool

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Il Liverpool è a un passo dalla conquista della sua 10/a finale di Champions. Dopo la vittoria per 2-0 sul Villareal nella semifinale d'andata, i 'Reds' si presentano allo stadio della Ceramica con ottime chance di arrivare in finale. Per gli esperti di Sisal, il Villareal ha poche possibilità di riuscire a ribaltare il verdetto dell'andata: la vittoria degli spagnoli è infatti a 4,75, si abbassa a 1,70 il successo degli inglesi, il pareggio è a 3,90.

Vantaggio dei 'Reds' ancora più evidente nelle quote sul passaggio turno, in finale a un rasoterra 1,02, contro il 12,00 del Villareal. Nel calcio tutto è possibile, anche che il 'Sottomarino Giallo' riesca a segnare due gol al Liverpool senza subirne, pareggiando così l'esito dell'andata: possibile, ma molto difficile, il 2-0 finale è infatti proposto a 33,00 e i tempi supplementari a 15,00. Probabile, però, che gli spagnoli riescano a segnare, ipotesi a 1,38 e, tra loro, il primo indiziato è Arnaut Danjuma. L'esterno olandese, con 6 gol e un assist in questa Champions, è la star del Villareal e un suo gol ai 'Reds' è dato a 3,50. Dall'altra parte, occhio a Mané, 14 gol nelle fasi a eliminazione diretta della Champions, compreso il gol contro il Villarreal all'andata: una sua marcatura è a 2,75, più probabile solo la rete di Salah, a 2,25. Il match dell'Anfield è stato deciso anche da un'autorete, l'opzione di un autogol anche al ritorno è a 9,00. (ANSA).