Il Leicester pensa alla Roma, il Tottenham passa 3-1

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Il Leicester pensa alla Roma e il Tottenham fa festa. La squadra di Antonio Conte si impone 3-1 in un match valido per la 35/a giornata della Premier League e torna in zona Champions. Brendan Rodgers ha fatto un ampio turn over in vista della semifinale di ritorno di Conference League, giovedì prossimo allo stadio Olimpico contro la Roma di Mourinho e gli Spurs ne hanno approfittato: sblocca la gara Kane al 22', poi la doppietta di Son nella ripresa. Per il Leicester a segno Iheanacho nel recupero.

Nelle altre partite disputate, l'Everton si è imposto 1-0 sul Chelsea (gol di Richarlison): l'Arsenal ha vinto 2-1 in casa del West Ham con le reti di Holding e Gabriel. (ANSA).