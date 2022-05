Champions: Villareal-Liverpool, arbitra l'olandese Makkelie

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - E' l'olandese Danny Makkelie l'arbitro designato per Villareal-Liverpool, ritorno della semifinale di Champions League in programma martedì tre maggio.

A completare lo staff arbitrale (tutto olandese) gli assietenti Hessel Steegstra e Jan de Vries. Quarto ufficiale Serdar Gözübüyük, al Var Pol van Boekel e Dennis Higler. All'andata il Liverpool si è imposto in casa 2-0. (ANSA).