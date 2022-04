Serie B: la capolista Lecce sconfitta dal Vicenza

Penultima giornata di Serie B ricca di colpi di scena. La capolista Lecce sconfitta dal Vicenza mentre il Monza, secondo, batte il Benevento e si avvicina alla vetta. Protagonisti in negativo i tifosi salentini per le bombe carta che hanno costretto il portiere dei veneti a uscire. Il petardo, al quale ne e' seguito subito un altro, è stato lanciato dai supporter pugliesi per festeggiare il gol dell'1-0 segnato da Strefezza, che poteva valere la promozione in A. Il portiere Contini, che teneva la mano all'altezza del collo, è stato subito accompagnato in barella negli spogliatoi. Partita interrotta per quasi 10 minuti e poi ripresa, con l'arbitro che ha concesso 14 minuti di recupero

Spal batte Frosinone 3-0 (2-0). I gol: nel primo tempo Dickmann all'8' e Pinato al 12'; nel secondo tempo Esposito al 43'.

Monza batte Benevento 3-0 (0-0) I gol: nel secondo tempo Mota al 3', Gytkjaer all'8' e ancora Mota al 43'.

Ascoli batte Cremonese 1-0 (0-0) Il gol: nel secondo tempo Baschirotto al 6'.

Parma e Alessandria 2-2 (1-1) I gol: nel primo tempo per ospiti Palombi al 17', per i padroni di casa Cobbaut al 43'; nel secondo tempo per gli emiliani Vazquez al 13' e per i piemontesi Pierozzi al 36'.

Cittadella batte Brescia 1-0 (0-0). Il gol: nel secondo tempo Cassandro al 17'.

Pisa e Cosenza 1-1 (1-0). I gol: nel primo tempo a favore dei toscani autogol di Venturi al 6'; nel secondo tempo per i silani Liotti su rigore al 34'.

Ternana batte Perugia 1-0 (1-0). Il gol: nel primo tempo Donnarumma al 36'.

Pordenone e Crotone 3-3 (0-1). I gol: nel primo tempo per gli ospiti Nedelcearu al 45'; nel secondo tempo per i padroni di casa Candellone al 13', per i calabresi Marras al 14' e Maric al 19', per i friulani Butic al 40' e Zammarini al 45'.