Serie A: Spezia-Lazio 3-4

(ANSA) - ROMA, 30 APR - La Lazio vince 4-3 alla Spezia in un anticipo della 35/a giornata del campionato di serie A e si porta momentaneamente al quinto posto in classifica. I liguri hanno approfittato di due regali della difesa laziale per chiudere in vantaggio il primo tempo: al 9' con Amian, libero di colpire in area di testa un pallone per una doppia indecisione di Strakosha e Basic, e al 35', subito dopo il pareggio su rigore di Immobile, con Agudelo, bravo a rubare palla a un lento Patric e ad involarsi da solo verso la porta. Nella ripresa, nuovo pari della Lazio, fortunata quando un potete tiro di Zaccagni da fuori area finisce prima sul palo e poi rimbalza su Provedev, finendo in rete. L'equilibrio dura 2', perchè all'11' Hristov di testa batte ancora Strakosha, ma al 23' si ristabilisce quando Milinkovic-Savic trova la sua decima rete in campionato. Al 45', è il tanto contestato Acerbi a regalare la vittoria ai biancocelesti di Sarri. (ANSA).