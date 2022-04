Milan, Pioli: "Sfida Fiorentina determinante come contro Lazio"

(ANSA) - MILANO, 30 APR - "La partita contro la Fiorentina sarà determinante ma credevo la stessa cosa prima della Lazio.

Domani sarà fondamentale, ma dirò la stessa cosa prima del Verona". Lo afferma l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina.

"Non mi piace dire che sono tutte finali - spiega l'allenatore dei rossoneri - noi abbiamo pensato sempre una partita alla volta. Non ci siamo mai abbattuti né esaltati. In settimana ho visto attenzione, determinazione e generosità.

Domani dovremo fare una partita con queste caratteristiche".

(ANSA).