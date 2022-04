Dionisi, giornata storta ma demerito soprattutto mio

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Alessio Dionisi è rassegnato per quanto è accaduto, con il suo Sassuolo sommerso sotto sei gol dal Napoli. ''Sapevamo - dice - che avremmo sofferto ma le cose si sono messe male subito e poi non siamo più stati in partita.

Il demerito di quanto è accaduto è soprattutto mio. Certo ci sono da considerare i meriti del Napoli che ha giocato molto bene, ma ci sono stati anche e soprattutto i demeriti del Sassuolo''. ''Prima della gara - conclude Dionisi - i ragazzi si sono dati coraggio e si sono concentrati per dare tutto ma si è capito subito che era una giornata storta. Riprenderla dopo quello che è successo nei primi 20' non era facile e ancora meno facile è stato arrivare fino in fondo''. (ANSA).