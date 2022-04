Bombe carta dai tifosi, in ospedale portiere e raccattapalle

Il portiere del Vicenza Nikita Contini e un giovane raccattapelli sono stati colpiti da due bombe carta e sono stati portati in ospedale in ambulanza Gli ordigni sono stati lanciati dalla curva dei tifosi del Lecce. Il ragazzino è stato portato fuori dal campo a braccia e poi medicato dai sanitari, prima di essere accompagnato all'ospedale San Bortolo. Le sue condizioni e quelle del portiere biancorosso sembrano tranquillizzanti, anche se saranno sottoposti ad ulteriori controlli.

Il petardo, al quale ne e' seguito subito un altro, è stata lanciato dai supporter pugliesi per festeggiare il gol dell'1-0 segnato da Strefezza, che poteva valere la promozione in A. Il portiere Contini, che teneva la mano all'altezza del collo, è stato subito accompagnato in barella negli spogliatoi. Partita interrotta per quasi 10 minuti e poi ripresa, con l'arbitro che ha concesso 14 minuti di recupero.