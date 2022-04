Serie A: Roma-Bologna

In campo alle 20:45 del primo maggio Roma-Bologna

Probabili formazioni di Roma-Bologna:



Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 24 Kumbulla, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 4 Cristante, 17 Veretout, 5 Vina; 7 Pellegrini, 22 Zaniolo; 9 Abraham. (63 Boer, 6 Smalling, 15 Maitland-Niles, 42 Diawara, 55 Darboe, 92 El Shaarawy, 52 Bove, 59 Zalewski, 14 Shomurodov, 11 Carles Perez, 64 Afena-Gyan, 37 Spinazzola) All. Josè Mourinho Squalificati: Oliveira Diffidati: Abraham, Cristante Indisponibili: Mkhitaryan



Bologna (3-5-2): 28 Skorupski, 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate, 29 De Silvestri, 8 Dominguez, 30 Schouten, 21 Soriano, 3 Hickey, 99 Barrow, 9 Arnautovic. (22 Bardi, 2 Binks, 4 Bonifazi, 15 Mbaye, 71 Kasius, 14 Viola, 20 Aebischer, 32 Svanberg, 55 Vignato, 7 Orsolini, 10 Sansone, 19 Santander). All.: Mihajlovic, in panchina Tanjga.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Soriano.

Indisponibili: Dijks, Kingsley.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Quote Snai: 1,48; 4,50; 6,25. (ANSA).