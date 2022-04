Casini: "Stadi? Serve accelerare lavori"

(ANSA) - MILANO, 28 APR - "Stadi? Il Pnrr poteva essere una occasione, per quello che lo stadio può restituire alla città era una occasione da sfruttare meglio. Nulla è perduto. Credo però che l'unica soluzione sia quella di creare struttura centrale con Figc, Lega, Coni, governo e anche ministeri come quello della cultura, le società spesso non ce la fanno da sole con l'amministrazione comunale": lo dice il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini durante il suo intervento all'evento 'Il Foglio a San Siro'. Come risposto già da Gravina, anche Casini spiega quali sono i tre aspetti su cui lavorare: "Risorse, perché calcio italiano ha bisogno di più risorse, servono interventi normativi per migliorare ricavi. Secondo aspetto, le infrastrutture, serve accelerare i lavori e infine la scuola, rispetto alle altre leghe la Lega Serie A fa molto poco per i ragazzi, aiuterebbe a trasmettere i valori positivi del calcio" (ANSA).