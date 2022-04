Casini: "Decreto crescita? Concentriamoci sugli incentivi"

(ANSA) - MILANO, 28 APR - "Il problema del decreto crescita non è l'uso ma l'abuso. Più che concentrarsi sull'eliminazione, bisognerebbe focalizzarci su incentivi per chi contrattualizza giocatori cresciuti nel vivaio. Il Decreto è diventato un totem ma i problemi sono più strutturali": lo dice il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini durante l'intervento alla giornata di sport 'Il Foglio a San Siro', a proposito della discussione sulle norme per le agevolazioni fiscali sull'ingaggio di calciatori stranieri. (ANSA).