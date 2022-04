Calcio: Klopp prolunga contratto, col Liverpool fino al 2026

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Jurgen Klopp e il Liverpool insieme fino al 2026. Il club inglese ha annunciato che l'allenatore tedesco ha prolungato per altri due anni il contratto che lo lega ai Reds. "Resto ancora due anni" le parole di Klopp in video pubblicato sul profilo twitter del club che ha annunciato anche che i collaboratori di Klopp, Pepijn Lijnders e Peter Krawietz hanno prolungato il loro contratto.

"Avere Pep e Pete con me nella firma di nuovi accordi e quindi assicurarmi di continuare a lavorare insieme è stato incredibilmente importante per me nel prendere la decisione di firmare il mio contratto - le parole di Klopp al sito del Liverpool - Ho detto che c'erano un certo numero di cose che hanno reso la mia decisione facile, e la firma di Pep e Pete è stata una di queste. È importante che rimangano qui per dare continuità al nostro progetto".

Klopp siede sulla panchina del Liverpool dal 2015 ed il precedente contratto sarebbe scaduto nel 2024. (ANSA).