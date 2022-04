Inter: Inzaghi "sconfitta pesante, non più padroni del destino"

(ANSA) - BOLOGNA, 27 APR - "È una sconfitta pesante, ma la squadra deve reagire. È normale che adesso ci siano teste basse, ma bisogna rialzarle perché tra tre giorni si gioca contro l'Udinese, ci sono 12 punti disponibili e tutto può succedere".

Così l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, al termine di uno dei due recuperi della 20/ma giornata di Serie A, giocato al Dall'Ara di Bologna e vinto per 2 a 1 dai padroni di casa grazie ai gol di Arnautovic e Sansone. L'Inter perde quindi l'occasione per superare il Milan e resta secondo a due punti dal primo posto. "Difficile in questo momento essere ottimisti, perché prima eravamo padroni del nostro destino e ora non lo siamo più - ha aggiunto Inzaghi - però ho una squadra importante e faremo le quattro partite di campionato più la finale di coppa Italia nel migliore dei modi". (ANSA).