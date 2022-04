Conference League: la Roma è partita per l'Inghilterra

(ANSA) - ROMA, 27 APR - La Roma è in volo per l'Inghilterra, dove domani incontreràil Leicester nella gara di andata della semifinale di Conference League. I giallorossi sono partiti dall'aeroporto di Fiumicino alle 16.20 con un volo charter della compagnia aerea Neos diretto alla volta dello scalo di East Midlands. Mourinho, giocatori e staff erano arrivati in pullman al Terminal 5 dello scalo romano, da dove poi si sono imbarcati sul volo, dove all'esterno hanno trovato alcuni tifosi a salutarli ed a sostenerli. L'allenatore ed Abraham si sono intrattenuti brevemente con loro per foto ricordo. (ANSA).