Champions: Klopp, al ritorno dimentichiamoci del 2-0

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Per la finale il lavoro è ancora tutto da fare, nulla è completato. Siamo 2-0 all'intervallo, dovremo essere concentrati al 100%, mantenere l'atteggiamento giusto che è non andare lì a difendere il vantaggio. Ci sarà un clima difficile, loro danno tutto, combattono tutti tempo". Lo ha detto l'allenatore del Liverpool, Juergen Klopp, in conferenza stampa, dopo la vittoria per 2-0 sul Villarreal nell'andata della semifinale di Champions League.

"Quello che mi piace di più del Villarreal è che appena lasci la pressione, diventa una minaccia - ha spiegato il tedesco -.

Abbiamo dovuto mettere tanti giocatori per recuperare palla e quando non l'abbiamo fatto eravamo fuori posizione. Comunque eravamo in buona forma nel primo tempo, che è stato intenso per noi ma lo è stato anche in difesa per l'avversario. Dovevamo essere molto positivi, provare, fallire, provare ancora. La cosa migliore, al ritorno, sarà dimenticare il 2-0, dirci che siamo sullo 0-0 e provare a vincere". (ANSA).