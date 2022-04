Calcio: Rangnick, Champions ormai un miraggio per lo United

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Il quarto posto in campionato è un miraggio ma il Manchester United, reduce da due pesanti sconfitte con Liverpool e Arsenal e con molti giocatori chiave indisponibili per infortunio, deve "finire la stagione nel miglior modo possibile, cercando di tenere alto il livello delle prestazioni". Così il manager dei Red Devils, Ralf Rangnick, alla vigilia del match di Premier League col Chelsea all'Old Trafford. Lo United è sesto in classifica a -6 dal quarto posto ma è a rischio di restare fuori anche dalla Europa League.

"Dobbiamo essere realistici. Non credo che abbia senso speculare ancora sulla Champions - ha detto l'allenatore ad interim in conferenza stampa -. Anche se vinciamo tutte e quattro le partite che restano, il quarto posto non dipende da noi. Ma è nelle nostre mani invece il modo in cui giochiamo.

Anche per la prossima stagione è importante finire questa nel miglior modo possibile". Il tedesco, che rimarrà a Manchester come consulente dopo l'arrivo in panchina dell'attuale tecnico dell'Ajax, Erik ten Hag, ha detto che lo United resta una destinazione attraente per i giocatori: "Con un nuovo approccio, con un nuovo allenatore e il modo in cui vuole giocare, questo è ancora un club estremamente interessante. Non vedo l'ora di aiutare sia Erik che il club, e tutti nel club, a ottenere il meglio e cambiare l'intero approccio di nuovo la prossima stagione in modo che lo United possa tornare ad essere un top club".

Intanto, domani contro la squadra terza in classifica mancheranno il capitano Maguire, Pogba, Cavani, Shaw, Fred, Sanch e probabilmente anche Wan-Bissaka, e Rangnick dovrà schierare vari elementi delle giovanili. (ANSA).