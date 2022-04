Figc:Gravina "indice liquidità 0,5 per A ma Lega contraria"

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Il Consiglio Federale ha approvato l'impianto di norme relative alle Licenze Nazionali presentato dal presidente federale valide per l'iscrizione ai prossimi campionati che prevede il rispetto di un parametro, tra gli altri, quale l'indice di liquidità dal valore di 0,5 per la Lega di A e di 0,7 per Lega Pro e Lega di B. "E un indice di liquidità ammissivo a 0,5 per la Lega di Serie A con soli due correttivi che sono quelli storici, senza ulteriori variazioni richieste dalla Serie A - ha commentato il presidente della Figc Gravina a margine del Consiglio Federale - . I correttivi tengono conto sia della parte relativa al patrimonio sia di quella relativa al rapporto costi-ricavi del mondo lavoro allargato. La Lega di A ha votato contro e chiedeva lo 0,4 con alcuni correttivi che non abbiamo ritenuto accettabili". La Serie B, invece, si è astenuta dal voto sull'indice di liquidità. (ANSA).