Champions: Ancelotti, bravi a reagire, nessuno come Benzema

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Poteva andare meglio o peggio, è stata davvero una bella partita, di grande qualità, con qualche errore e tanti gol. Se devo guardare il bicchiere mezzo vuoto, va detto che abbiamo preso 4 gol su errori individuali". Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti commenta così la semifinale di andata di Champions con il Manchester City terminata 4-3 per gli inglesi tra spettacolo e gol segnati e sprecati. "Abbiamo anche iniziato male come approccio, ma - aggiunge Ancelotti a Sky - poi siamo stati bravi a reagire e a stare in partita, tenendo molto aperta la qualificazione.

Abbiamo sofferto le loro giocate tra le linee, mentre con la palla tra i piedi abbiamo fatto molto bene. Benzema? Non so se vincerà il Pallone d'oro, ma non c'e nessuno con le sue qualità". (ANSA).