Calcio donne: Calcagno, professionismo è passaggio epocale

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Con l'approvazione delle Norme organizzative interne (Noif) in Consiglio federale, abbiamo dato concretezza e una definitiva base giuridica al passaggio al professionismo previsto per l'1 luglio. Soprattutto, abbiamo portato a compimento un lungo e prezioso lavoro fatto in questi mesi con la Divisione calcio femminile, le società, gli uffici federali e tutte le componenti a cui vanno i nostri ringraziamenti". Così il presidente dell'Assocalciatori, Umberto Calcagno. commenta il voto in Figc che segna il passaggio al professionismo per la Serie A femminile.

"Sarà l'inizio di una nuova sfida che ci vedrà come sistema impegnati a cogliere tutte le opportunità di questo epocale passaggio, anche per allargare ulteriormente la pratica del calcio nel nostro Paese", ha concluso Calcagno. (ANSA).