Serie B: il Crotone vince ma retrocede in C

(ANSA) - ROMA, 25 APR - La vittoria per 3-1 sulla Cremonese non è bastata al Crotone, che a due giornate dalla fine del campionato di serie B è matematicamente retrocesso e segue così nella terza serie il Pordenone. Con 25 punti dopo 36 gare, il Crotone potrebbe ancora raggiungere il Cosenza (31 punti dopo la vittoria odierna sul Pordenone), ma gli scontri diretti sono a sfavore dei rossoblù crotonesi, che così in due stagioni passano dalla serie A alla serie C, che avevano lasciato 13 anni fa.

