Calcio: Lega Pro; nasce 'Noi ti ascoltiamo'

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Gli impegni contenuti nel Manifesto della Lega Pro, documento che traccia in 10 punti l'impegno quotidiano della C sviluppato nel 2020 grazie al supporto e alla condivisione dei valori del personale della Lega Pro e dei suoi club, diventano realtà: nasce infatti il primo network di consulenza dedicato alla Responsabilità sociale per i club di C, presentato online alla presenza di tutti i referenti dei Club.

"Noi ti ascoltiamo…", questo il nome dello sportello di consulenza sulla Responsabilità Sociale dedicato ai club della Lega Pro. Gli obiettivi sono molteplici: diffondere la cultura della Responsabilità sociale per offrire un contributo concreto allo sviluppo sostenibile, favorire il dialogo tra la Lega Pro e le sue società e dare a tutti la possibilità di poter richiedere un supporto operativo circa le tematiche dell'etica organizzativa come la pianificazione strategica, incentivare i club ad applicare tematiche di sostenibilità anche attraverso un sostegno costante per la formazione del personale dei club, analizzare e realizzare studi e ricerche su buona governance, etica organizzativa e responsabilità sociale per lo sviluppo sostenibile.

Entusiasta il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: "E' un altro passo determinante verso i club. Il Manifesto della Responsabilità sociale entra nel vivo del suo percorso per aiutare i club nel loro percorso verso la sostenibilità e una dimensione sempre più importante e il Centro Studi è un supporto straordinario per accompagnare questa crescita".

"L'obiettivo del network, dice il Coordinatore del Centro Studi di Lega Pro professor Paolo Del Bene, è quello di trasformare in azioni concrete gli impegni contenuti nel Manifesto di Lega Pro "La responsabilità sociale per il calcio 4.0", al fine di diffondere la cultura della Responsabilità Sociale ed offrire un contributo concreto allo sviluppo sostenibile di ogni club".

