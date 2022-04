Napoli: Spalletti, abbiamo il dovere di crederci ancora

(ANSA) - NAPOLI, 23 APR - "Abbiamo la possibilità e quindi anche il dovere di crederci ancora, magari assumendosi il peso della responsabilità di quello che sta avvenendo. Però ci crediamo". Alla vigilia della trasferta a Empoli, Luciano Spalletti ammette di non volersi dare ancora per vinto e di pensare che il traguardo dello scudetto non sia ancora sfumato.

''Ci sono cinque risultati davanti a noi - dice il tecnico - e dobbiamo puntare alla vittoria perché ci abbiamo sempre creduto noi, tutti i tifosi e tutto il Napoli''. (ANSA).