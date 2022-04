Calcio: Lazio; Sarri, 'Milan ti fa male pure se non domina'

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Il Milan è una squadra forte, non c'è da fare tante considerazioni tattiche. Subiscono pochi gol, e contro di noi hanno vinto agevolmente due partite su due: la distanza che si è vista era abbastanza netta, ora cerchiamo di assottigliarla". Lo ha detto Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, alla vigilia del big match contro i rossoneri di domani sera all'Olimpico. "Sia in campionato che in Coppa Italia abbiamo rovinato entrambe le partite tra il 40' e il 60'. Il Milan anche quando non ti domina ti può far male". (ANSA).