Calcio: Fiorentina; Italiano, ripartiamo dalle nostre certezze

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - ''Ci aspetta una gara in un campo caldissimo contro un avversario che vien da due vittorie e si gioca la vita: dobbiamo avere la sua stessa ferocia perché anche noi ci giochiamo qualcosa di importante''. Così Vincenzo Italiano alla vigilia della trasferta con la Salernitana contro cui la Fiorentina punterà a rilanciarsi dopo la sconfitta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus.

''Ripartiamo dalle nostre certezze e da quanto stiamo proponendo nell'ultimo periodo che è qualcosa che mi piace - ha dichiarato il tecnico viola - Finora abbiamo fatto un campionato fantastico, per trasformarlo in un capolavoro dobbiamo affrontare le ultime sei gare come fossero le prime sei della stagione, vogliamo cullare il sogno fino in fondo'' ha ribadito riferendosi all'Europa. Senza Castrovilli operato al ginocchio e Torreira out per un infortunio muscolare e con Bonaventura non ancora al 100% la Fiorentina sarà in emergenza a centrocampo ma Italiano è apparso fiducioso. , (ANSA).