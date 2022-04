Champions donne:Barcelona-Wolfsburg 5-1,oltre 91mila al Camp Nou

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Nuovo record di presenze per un match di calcio femminile ed ancora una volta a stabilirlo è il Barcellona: 91.648 spettatori hanno assistito alla semifinale di andata di Champions League tra le blaugrana ed il Wolfsburg, terminata 5-1 per le catalane. Tre settimane dopo il record di presenze (91.553 spettatori) registrato nel quarto di finale contro il Real Madrid (vinto 5-2), il record è stato nuovamente battuto oggi dai tifosi catalani.

A segno per il Barcellona Aitana Bonmati (3' pt), Caroline Hansen (10'pt), Jenifer Hermoso (33' pt) e la capitana Alexia Putellas (38' pt e 40' st su rigore) mentre la rete del Wolfsburg è stata messa a segno dall'olandese Jill Roord (28' st).

La gara di ritorno è in programma sabato 30 aprile in Germania. L'altra semifinale di andata, tra Lione e Psg è in programma domenica. (ANSA).