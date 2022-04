Stéphanie Frappart prima donna a arbitrare finale Coppa Francia

(ANSA) - PARIGI, 21 APR - Stéphanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare la finale della Coppa di Francia. L'arbitro francese è stata infatti nominata per dirigere il prossimo 7 maggio allo Stade de France Nizza-Nantes, come annunciato dalla Federcalcio transalpina.

La Frappart era già diventata la prima donna ad arbitrare una partita di Ligue 1 nel 2019, la Supercoppa Europea dello stesso anno e poi nella Champions League maschile a fine 2020. È stata inoltre selezionata nei giorni scorsi tra gli arbitri degli Europei femminili, previsti per luglio. (ANSA).