Napoli: Meret "voglio restare qui, il club lo sa"

"Io spero di rimanere a Napoli. La società sa che sto benissimo in questa città, quindi il mio obiettivo è questo. Inoltre vorrei provare a giocare qualche partita con l'azzurro Nazionale. Il mio obiettivo è questo e sarà questo anche il prossimo anno". Lo ha detto il portiere del Napoli Alex Meret a Radio Kiss Kiss Napoli. Il portiere parla anche del rimpianto per l'eliminazione della nazionale dai Mondiali: "E' stato molto triste vedere quel gol all'ultimo minuto dalla tv, è stata davvero una doccia fredda che ha fatto malissimo a tutti. Non dovevamo arrivare a questo punto, bisognava portare a casa la qualificazione prima. Poi una serie di eventi non ci ha fatto qualificare. L'Europeo comunque non deve essere dimenticato, è un grandissimo obiettivo. Fa male, fa malissimo, ma dobbiamo guardare a giugno".