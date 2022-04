Dramma Ronaldo, messaggio Juve 'nostri pensieri sono con te'

(ANSA) - TORINO, 19 APR - "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te, con Georgina e con tutta la famiglia in questo momento": la Juventus si stringe a Cristiano Ronaldo e, in un post in inglese su Instagram, esprime la sua vicinanza al giocatore e alla sua famiglia. Nelle scorse ore il portoghese ha annunciato la perdita durante il parto di uno dei due gemelli attesi dalla coppia. (ANSA).