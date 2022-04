Coppa Italia: Juve, quattro attaccanti in ballo

"Bonucci partirà titolare e in porta giocherà Perin": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia due undicesimi della squadra che mercoledì affronterà la Fiorentina nella semifinale di ritorno di coppa Italia. "Devo ancora decidere, non so se gioca Vlahovic, Morata, Dybala o Kean - aggiunge l'allenatore - ma sicuramente avrò bisogno di tutti e quattro".