3-2 al Manchester City, Liverpool in finale di FA Cup

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Il Liverpool si è qualificato per la finale della Coppa d'Inghilterra (FA Cup) battendo il Manchester City per 3-2 (3-0) nella semifinale giocata oggi a Wembley.

Queste le reti: nel pt 9' Konaté, 17' e 45' Mané; nel st 2' Grealish, 47' Bernardo Silva.

In finale i Reds di Juergen Klopp affronteranno la vincente di Chelsea-Crystal Palace, seconda semifinale che si giocherà domani. (ANSA).