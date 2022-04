Calcio: Spezia-Inter 1-3

(ANSA) - LA SPEZIA, 15 APR - Grazie alla terza vittoria consecutiva l'Inter è passata 3-1 sul campo dello Spezia nell'anticipo della 33ma giornata della serie A, portandosi momentaneamente in testa alla classifica con 69 punti, in attesa di vedere come risponderà il Milan, ora impegnato in casa del Genoa.

I nerazzurri si sono portati sul 2-0 con le reti di Brozovic nel primo tempo e Lautaro Martinez nel secondo. All'88' Maggiore ha riacceso le speranze dei liguri, ma nel recupero Alexis Sanchez, in contropiede, ha chiuso il match. (ANSA).