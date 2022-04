Calcio: Premier; Burnley licenzia l'allenatore Sean Dyche

(ANSA-AFP) - ROMA, 15 APR - Il Burnley, club della Premier League a rischio retrocessione, ha annunciato di aver licenziato l'allenatore Sean Dyche. Il club ha aggiunto in una dichiarazione che "è necessario un cambiamento per dare alla squadra le migliori possibilità di mantenere la permanenza in Premier League".

Il Burnley è attualmente a quattro punti dalla zona salvezza.

