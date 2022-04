Allegri, servono almeno 10 punti per la Champions

(ANSA) - TORINO, 15 APR - "Bisogna fare almeno dieci punti per andare in Champions": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, fa i conti in vista del rush finale del campionato. "Abbiamo ancora sei partite, ma la Fiorentina è quella con il calendario migliore, dobbiamo fare punti - aggiunge l'allenatore bianconero - e il Bologna sarà difficile: sono in un buon momento, hanno pareggiato a Milano e hanno vinto in casa". (ANSA).