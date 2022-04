Europa League: Gasperini, confusione sul 'mani' da rigore

(ANSA) - BERGAMO, 14 APR - "Sui falli di mano c'è una confusione assoluta, era più fallo di quello che aveva causato la punizione". Gian Piero Gasperini, dopo lo 0-2 col Lipsia, torna sull'episodio del penalty negato all'Atalanta per il braccio largo di Dani Olmo sulla conclusione da fermo di Malinovskyi: "L'interpretazione ci ha penalizzati - prosegue il tecnico nerazzurro -. Purtroppo noi le palle inattive non riusciamo a sfruttarle". Segue l'analisi del momento no: "In queste ultime gare abbiamo avuto difficoltà nell'effettuare l'ultimo passaggio e il tiro. Ma con una prestazione come questa sera possiamo comunque recuperare posizioni in campionato".

Infine, sulla quarto di finale di ritorno: "Abbiamo fatto un'ottima partita per larghi tratti, purtroppo non è bastato - chiude Gasperini -. Abbiamo concesso qualcosa, com'era normale che fosse, anche perché in Europa non si vedono partite dove attacca solo una squadra". (ANSA).