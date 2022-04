Conference League: Zaniolo, se resto alla Roma? non lo so

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Mi godo questa serata. Se il mio futuro è qui? I tifosi sono sempre stati fantastici con me anche nei momenti più bui, come quelli degli infortuni, gli voglio bene. Poi non lo so". Così Nicolò Zaniolo, mattatore di Roma-Bodo Glimt, risponde dai microfoni di Dazn a una domanda sul suo futuro in maglia giallorossa. " Dedico questa tripletta a mio papà, mia mamma, mia sorella e tutta la mia famiglia che mi è sempre stata vicina - dice ancora Zaniolo -. Più che bisogno io ne aveva bisogno la Roma, sono molto felice di aver segnato questa tripletta. Giocheremo queste ultime gare tutte come una finale , poi a fine stagione vediamo". (ANSA).