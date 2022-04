Gli inglesi del Leicester si sono qualificati per le semifinali dell'Europa League, in cui affronteranno la vincente di Roma-Bodo Glimt, grazie al successo per 2-1 sul campo del Psv Eindhoven. All'andata era finita 0-0. Olandesi in vantaggio al 27' del primo tempo con Zahavi; Foxes a segno nella ripresa con Maddison al 32' e con Ricardo Pereira al 43'.