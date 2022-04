Conference League: 4-0 a Bodo Glimt, Roma in semifinale

(ANSA) - ROMA, 14 APR - La Roma si è qualificata per le semifinali della Conference League, in cui affronterà il Leicester, battendo il Bodo Glimt per 4-0 nel ritorno dei quarti di finale giocato all'Olimpico. All'andata i norvegesi avevano vinto per 2-1.

Queste le reti del match di stasera: nel pt 5' pt Abraham; 23' e 29' Zaniolo: nel st 4' Zaniolo. (ANSA).