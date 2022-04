Europa League: Atalanta cerca pass per semifinale

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Il calcio italiano si aggrappa ad Atalanta e Roma per proseguire la sua avventura nelle coppe europee. La squadra di Gian Piero Gasperini riparte dall'1‐1 ottenuto sul campo del Lipsia per approdare alle semifinali di Europa League, mentre in Conference i giallorossi devono ribaltare la sconfitta per 2‐1 subita in Norvegia col Bodo Glimt.

Per la gara di Bergamo, le quote degli esperti di Snai sono in equilibrio quasi perfetto: la vittoria tedesca a 2,55 è leggermente avanti rispetto al successo dell'Atalanta a 2,65, che porterebbe i nerazzurri in semifinale. Il pareggio, sinonimo di supplementari, paga 3,55. Il risultato dell'andata ha ribaltato le quote per il passaggio del turno: il Lipsia è dato a 2,00, mentre l'Atalanta a 1,75.

La Roma chiede aiuto a un Olimpico strapieno per accedere alle semifinali, ma in quota non sembra esserci spazio per le sorprese, con il successo nei 90' a 1,35. I segni X e 2, si trovano a 5,00 e 8,50. La Roma qualificata resta avanti a 1,45 mentre la quota del Bodo è a 2,65. (ANSA).