Salernitana: Iervolino "danneggiati, speranze ridotte"

(ANSA) - SALERNO, 12 APR - "È chiaro che le speranze si riducono. Dobbiamo essere realisti. La partita contro la Roma è stata bellissima, c'è stata tanta energia, abbiamo giocato fino all'80' molto meglio della Roma, purtroppo gli episodi ci hanno condannato". Lo ha detto il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, parlando del momento sportivo del club campano.

Il massimo dirigente ha parlato anche della decisione dell'Udinese di rinunciare al ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per la partita non disputata contro i granata e che si dovrà recuperare il 20 aprile: "Ho apprezzato moltissimo l'atteggiamento dell'Udinese perché dopo i due gradi di giudizio era chiaro che avevamo tutte le ragioni per non aver disputato quella partita - ha detto -. Mi auguro che anche il Venezia possa farlo, l'ultima volta c'è stata una polemica e non vorrei innescarne un'altra perché abbiamo ottimi rapporti con la società del Venezia. Mi sembra giusto giocarle e poi chi vuole vincerle deve vincerle sul campo". (ANSA).