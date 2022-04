Milan: Ibrahimovic out 10 giorni

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Zlatan Ibrahimovic non sarà a disposizione del Milan per dieci giorni. L'attaccante rossonero che non è partito con il resto della squadra per la sfida di domenica scorsa contro il Torino per un sovraccarico al ginocchio sinistro, si deve sottoporre a terapie per dieci giorni. Salterà quindi le sfide contro il Genoa, di venerdì, il derby della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma martedì prossimo e la sfida contro la Lazio. Un'assenza pesante nel momento più delicato della stagione, con la corsa scudetto sempre più nel vivo. (ANSA).