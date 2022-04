Lega Pro "condanna violenze Foggia, solidarietà a Iemmello"

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "La Lega Pro condanna con fermezza il vile atto di violenza subito dal giocatore ad opera di alcuni delinquenti presenti allo stadio e che nulla hanno a che vedere con i veri tifosi. Esprime la totale solidarietà ed il pieno sostegno a lui ed alla società giallorossa". Così una nota diffusa dalla Lega guidata da Francesco Ghirelli in riferimento "alla gravissima ed indegna aggressione" subita ieri sera dal calciatore del Catanzaro Pietro Iemmello nella gara di Foggia.

"Queste sono vicende che non hanno nulla a che vedere con lo sport e con i principi che animano la Serie C e che al contrario arrecano un gravissimo danno all'immagine di tutto il calcio" prosegue il comunicato della Lega Pro, "che, nel pieno rispetto del lavoro delle forze dell'ordine, auspica che le autorità competenti facciano immediata luce su questo riprovevole evento di violenza inaudita e sollecita i più fermi provvedimenti nei confronti dei colpevoli". (ANSA).