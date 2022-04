Calcio:Moratti, Inter fatto passo giusto con Verona, mi convince

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Sarebbe più giusto e interessante se tutte le squadre in lotta per lo scudetto giocassero alla stessa ora", Parola dell'ex patron dell'Inter, Massimo Moratti, che ai microfoni di Radio Anch'io sport loda i nerazzurri per la vittoria contro il Verona: "Se vince il recupero - aggiunge Moratti - l'Inter è virtualmente al comando, questa volta l'Inter ha fatto passo giusto e ha convinto. Dybala o Lukaku? Dybala lo considero talmente forte che lo prenderei sempre, comunque abbiamo bisogno anche di un altro centravanti forte".

"La Juve - prosegue Moratti - non è fuori dai giochi bisogna fare attenzione. City-Liverpool? Uno spettacolo, ritmo e qualità diversa, fanno altro sport".

Chiusura su San Siro e Josè Mourinho: "tenerlo lì come un monumento è inutile, ha la sua validità, un tifoso quando ci va sente tutto quello che è successo di bello. Ogni tanto sento Mourinho ed è sempre affettuoso e amico, gli auguro di fare molto bene, ma in questo caso (tra due giornate la Roma va a san Siro, ndr) c'e' di mezzo l'Inter" (ANSA).