City-Liverpool 2-2,Guardiola resta in testa alla Premier

(ANSA) - ROMA, 10 APR - E' Pep Guardiola a sorridere dopo l'ennesima sfida sul campo con Juergen Klopp, dato che nel big match della 31/a giornata di Premier League il suo Manchester City ha pareggiato 2-2 in casa col Liverpool mantenendo un prezioso punto di vantaggio sulla rivale. Due volte in vantaggio con De Bruyne e Gabriel Jesus nel primo tempo, il City è stato raggiunto prima da Diogo Jota e, a inizio ripresa, da Sadio Mane.

Nell'intero secondo tempo il risultato non è più cambiato e, anche se il livello del gioco è rimasto molto alto, entrambe le squadre hanno evitato di rischiare una sconfitta pericolosa. A sette giornate dalla fine, il titolo resta in bilico tra due squadre di enorme valore e ottimamente guidate che sono impegnate anche per l'altro grande traguardo, la Champions League. (ANSA).