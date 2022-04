Calcio: Juve; Chiellini, a Cagliari la reazione che serviva

(ANSA) - TORINO, 10 APR - "Molto importante tornare subito a vincere": l'attaccante della Juventus, Paulo Dybala, commenta sui social il successo per 2-1 sul campo del Cagliari arrivato dopo la sconfitta nel derby d'Italia contro l'Inter che ha permesso ai bianconeri di mantenere le distanze dalla Roma inseguitrice. "La reazione che serviva per un successo determinante, avanti così" scrive su Instagram Giorgio Chiellini, titolare anche nella sfida in Sardegna.

Tra i marcatori c'è anche Matthijs De Ligt: "Felice del gol ma è più importante prendere i tre punti, ora tutta la nostra concentrazione deve andare sulla prossima partita" il post del centrale olandese. Festeggia anche Danilo: "Una vittoria che volevamo e dovevamo ottenere: avanti così, forza Juve". (ANSA).